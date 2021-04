386.000 neue Fälle - doch Impfzentren geschlossen!

Nach dem Plan der Regierung sollen sich von diesem Samstag an eigentlich alle Erwachsenen impfen lassen können. Dem Land, das auch als „Apotheke der Welt“ bekannt ist und selbst massenhaft Corona-Impfstoff herstellt, fehlt es jedoch an Impfstoffen. In der Hauptstadt Neu-Delhi ist unklar, wann wirklich alle Menschen über 18 Jahren geimpft werden. In Mumbai wurden am Freitag die Impfzentren für mindestens drei Tage geschlossen.