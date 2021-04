Indien baut Not-Krematorien für Corona-Todesopfer

Indien kämpft gegen eine gewaltige neue Corona-Welle. Krankenhäuser senden Hilferufe aus, weil die Intensivstationen überlastet sind und der Sauerstoff zur künstlichen Beatmung zur Neige geht. Die Zahl der Neuinfektionen stieg am Sonntag auf einen neuen Höchstwert von fast 350.000, und auch mit 2767 Toten meldeten die Behörden einen neuen Tageshöchststand. Die Zahl der Opfer ist so hoch, dass in Neu-Delhi - siehe Video - unter freiem Himmel Behelfs-Krematorien in Betrieb genommen wurden. Die Gründe für den extrem heftigen Ausbruch sind vielfältig.