E-Biker von Auto erfasst - auf Straße geschleudert

Mit Rettung ins Krankenhaus

Der Pensionist aus Lermoos wurde in der Folge über die Windschutzscheibe geschleudert und kam letztlich am Straßenrand zu liegen. Er zog sich erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert. Sowohl am Auto als auch am E-Bike entstand schwerer Sachschaden.