Keine Kunst zum Anfassen, sondern Kunst zum Hören

Laut Bürgermeister Hans Lintner ist die Installation einer Stadtkünstlerin das erste Projekt solcher Art in Österreich. „Neben dem Stadtschreiber auch eine Stadtkünstlerin präsentieren zu können, zeigt von Qualität. Als Kulturstadt wollen wir Künstler aktiv unterstützend fördern und ihnen die Möglichkeit bieten, Arbeiten in unserer Stadt umzusetzen“, lauten die einführenden Worte des Stadtoberhauptes. Die 33-jährige Multimedia-Künstlerin Evamaria Müller kam in den Genuss dieses heuer neu ins Leben gerufenen städtischen Stipendiums, welches für die Monate April und Mai aktiv umgesetzt wird. Diese Förderung enthält für die Dauer des zweimonatigen Aufenthaltes ein kostenloses Atelier, eine ebensolche Garconniere im Franziskanerkloster plus eine finanzielle Förderung in Höhe von 3000 Euro.