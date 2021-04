Anrainer leiden in St. Pölten unter Verkehrslärm

„Wir werden die Unterschriften an die Verkehrsministerin, an die Landeshauptfrau und an den Bürgermeister übergeben und damit den Wunsch nach einem qualitativen Lärmschutz ausdrücken“, erklärt Rudolf Kernstock, Initiator der Petition. Er fordert wie die derzeit über 550 Unterstützer vor allem Maßnahmen auf der Autobahn sowie entlang der Güterzugsumfahrung (GZU). Dazu zählen Tempo 80 auf A 1 und S 33 – und damit noch weniger als die Stadt-SP seit Jahren fordert – sowie eine Einhausung der GZU.