Italien: Procida will Corona-freie Insel werden

Bemühungen auch auf Sardinien

Auch Sardinien bemüht sich, zur Covid-freien Insel zu werden. Auf Flughäfen und bei der Ankunft der Fähren werden Reisende strengstens kontrolliert. Der Präsident der Insel, Christian Solinas, will damit verhindern, dass ungetestete Urlauber auf die Insel kommen, was zum Anstieg der Infektionen beitragen könnte. Ende April hatten auf dem italienischen Festland bereits vielerorts Öffnungen, etwa in der Gastronomie, stattgefunden (siehe auch Video oben).