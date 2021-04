Lockerungen in Gastronomie nun auch in Italien

Cappuccino und Espresso dürfen ab heute wieder in Außenbereichen der Lokale konsumiert werden. Einige Bars servieren Kaffee von einem Fenster aus. So müssen die Leute gar nicht erst in die Innenräume. Aufgrund der Regelungen müssen 116.000 der 360.000 Gastronomiebetriebe, die lediglich Innenbereiche aufweisen, weiterhin auf Take-away setzen - für viele Betreiber eine Katastrophe, es kam mehrfach zu Protesten (siehe auch Video oben).