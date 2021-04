„Luxusbänke“ um 6000 Euro sorgen für Diskussionen

Vor allem aufgrund des Preises: Die Stadt hat dem Verein „Wir am Inn“ 6000 Euro für zwei gezahlt. Was Bürgermeister Georg Willi in einer Anfragebeantwortung auch zugibt. Depaoli kritisiert aber vor allem, dass Willi das im Alleingang machte, ohne sich abzustimmen. Damit habe Willi, so Depaoli, seine Kompetenzen überschritten, da der Bürgermeister nur bis zu 3000 Euro im Alleingang entscheiden dürfe. Aus Sicht Depaolis sind die zwei Sitzeinrichtungen unnötig „vergoldet“ und er zieht einen interessanten Vergleich: Eine Bank des Verschönerungsvereins inklusive Widmung und Betreuung für zehn Jahre koste 400 Euro.