„Glaubte nicht mehr, dass ich überleben werde“

„Die beiden waren so schnell weg“, sagt Christina L., die 20 Minuten kopfüber im Gurt hängend im Wagen gefangen war, nachdem dieser bei Graupelschauer über die Böschung in den See gestürzt war. „Ich hing kopfüber im Gurt, das Wasser stieg immer weiter und ich konnte mich nicht befreien“, schildert die 66-Jährige die für sie schon ausweglose Lage am vergangenen Donnerstag. „Ich hatte schon überlegt, ob ich einfach einen ordentlichen Schluck inhalieren soll, damit es schnell geht“, erzählt die Pensionistin.