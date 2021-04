Optik sticht Inhalt: TikTok erobert Literaturwelt

So zum Beispiel in den Beiträgen von Saskia Papen alias „PastellPages“, die als Buchhändlerin in der deutschen Stadt Kleve arbeitet. Sie entdecke täglich neue Wege, um zu zeigen, welche Bücher sie liest, sagt die 22-Jährige. Mit Tränen in den Augen präsentiert sie etwa zu melancholischer Musik ihr traurigstes Buch, an einem anderen Tag startet sie die „Ein Buch. Ein Tag“-Challenge. Das heißt, sie fordert ihre Follower heraus, mit ihr ein Buch an einem Tag zu lesen.