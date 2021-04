Google feiert Tag der Erde mit animiertem Doodle

Am heutigen Donnerstag ist „Earth Day“, oder: Tag der Erde. Der jährliche Aktionstag für den Umwelt- und Klimaschutz wird in 175 Ländern in aller Welt begangen und ist auch beim Internet-Riesen Google Thema. Der hat seiner Suchmaschine am Tag der Erde ein animiertes Logo („Doodle“) spendiert, das auf den Umweltschutz-Aktionstag hinweisent.