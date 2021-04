Schnelle Hilfe, wenn sonst keiner mehr helfen kann

Die Existenzsicherung von Kleinunternehmen in besonders schwierigen Situationen – dieses Ziel hat sich die Betriebshilfe Tirol auf die Fahnen geheftet. „Wenn Unternehmer arbeitsunfähig sind und in Schieflage kommen – durch Krankheit, nach einem Unfall oder bei einem längeren Spitals- oder Reha-Aufenthalt sowie der Pflege von behinderten Kindern –, greift ihnen die Betriebshilfe Tirol unter die Arme. Anspruch auf die Betriebshilfe haben auch alle Unternehmerinnen in der Schwangerschaft für die Dauer des gesetzlichen Mutterschutzes“, informieren die Obfrau des Vereins Betriebshilfe Tirol, Martha Schultz, und Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf im Gespräch mit der „Krone“.