Kapfenberg gewinnt Halbfinal-Auftakt gegen Wels

Warten wegen Corona

Über die weitere Vorgehensweise soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Der Verlierer der im „best of five“-Modus angesetzten Runde müsste in der Relegation gegen die Fürstenfeld Panthers antreten, weil es der einzige Lizenzwerber am Samstag ins Finale der Zweiten Bundesliga geschafft hat. Das erste Duell mit Traiskirchen hatten die Timberwolves für sich entschieden.