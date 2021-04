William und Harry kamen sich bei Begräbnis näher

Doch nach der Trauerfeier kam schließlich der Moment, auf den die Royal-Fans so sehnlichst gewartet hatten: Prinz William und Prinz Harry gingen gemeinsam mit Herzogin Kate nebeneinander und unterhielten sich. Und lachten sogar. Seite an Seite, fast wie früher. Der innige Moment wurde von den Kameras auf Schloss Windsor, die den bewegenden Abschied von Philip in alle Welt übertrugen, eingefangen.