Kate soll zwischen Harry und William vermitteln

Ein trauriger Anlass führt die Brüder in Großbritannien nun wieder zusammen: Zum Begräbnis von Prinz Philip reiste Harry Anfang der Woche in seine alte Heimat. Momentan befindet er sich in Quarantäne in Frogmore Cottage. Ein kurzes Telefongespräch mit Prinz William habe es schon gegeben, ein Treffen steht noch aus, soll aber noch vor der Trauerfeier am Samstag stattfinden. Ob dabei jedoch Zeit für eine lange Aussprache bleibt, ist fraglich.