Queen trennt William & Harry bei Philips Begräbnis

Eigentlich haben alle gehofft, Prinz Harry und Prinz William auf dem Begräbnis von Prinz Philip am Samstag „Schulter an Schulter“ zu sehen. Doch daraus wird wohl nichts. Denn für die feierliche Verabschiedung des Prinzgemahls in Schloss Windsor traf die Königsfamilie die Entscheidung, die beiden Brüder zu trennen - wohl um den Frieden zu wahren und ein unnötiges Drama zu verhindern. Außerdem müssen die Royals am Samstag einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten. Das geht aus den Details zur Zeremonie hervor, die am Donnerstag bekannt gegeben wurden.