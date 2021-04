Zoo in Wohnung aufgeflogen: Pärchen verurteilt

Wegen Tierquälerei mussten sich am Freitag am Landesgericht in Innsbruck ein 57-Jähriger und seine 38-jährige Partnerin verantworten. Mangelhafte Unterbringung sowie unzureichende Futter- und Wassergabe waren nur einige der Anklagepunkte. In der Wohnung hatte sich ein regelrechter „Zoo“ befunden.