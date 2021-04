Zwei teure Motorräder in Seiersberg gestohlen

In der Zeit zwischen 18 Uhr Donnerstagabend und 5.45 Uhr Freitagfrüh stahlen die Unbekannten die beiden Motorräder der Marke KTM 790 Duke samt Grazer Kennzeichen. Beide Zweiräder waren in einem frei zugänglichen Carport samt Lenkradsperre abgestellt worden. Auch in Anbetracht der Umbauten, die an den Motorrädern vorgenommen wurden, dürfte sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Ermittlungen laufen - mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.