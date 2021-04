2. Liga: Zwei steirische Jung-Bomber im Visier

Wenn ich als Kind im Stadion war und Mario Haas vor 15.000 Sturm-Fans nach einem Tor jubelnd abgedreht hat, hab ich mir gedacht: ’Ich würd’ so gerne in seiner Haut stecken’“, sagt Lafnitz-Stürmer Martin Krienzer heute. „Der Mario ist mein Vorbild!“ Ab Sommer hat Krienzer wieder die Chance, in die Fußstapfen des Bombers zu treten. Der Leihspieler wird zurück zu Stammklub Sturm geholt. „Ich freue mich darauf. Dieses Jahr in Lafnitz hat mir jedenfalls gut getan. Ich bin nun so selbstbewusst, dass ich nun glaube, dass ich das auch bei Sturm zeigen kann.“ Lafnitz-Coach Philipp Semlic (der ihn einst schon bei Sturms U15 betreute) traut ihm das ebenfalls zu: „Martin hat bei uns einen Riesenschritt gemacht!“ Die Rückendeckung vom Trainer hilft da enorm.