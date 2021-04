Idealer Quantencomputer ist „meilenweit entfernt“

„Materialfragen werden in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sein, wenn wir von verrauschten Systemen im mittleren Maßstab zu großen, fehlertoleranten Systemen übergehen“, schreiben die Forscher in der Arbeit. Am Weg zum Quantencomputer gebe es in der Informatik und der Quantenphysik noch viele interessante Fragen zu lösen, „mit Hilfe der Materialwissenschaftler können wir sie viel schneller lösen“, so Northup. Habe man die Arbeit an Quantencomputern als grundlegend interdisziplinäres Unterfangen begonnen, an dem Informatik, Informationswissenschaft und Quantenphysik beteiligt waren, sei jetzt ist die Zeit reif, das Feld durch neue Kooperationen und Partnerschaften mit der Materialwissenschaft zu erweitern.