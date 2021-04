Als der Vorhang aufging für ein bühnenreifes Land

Große und bunte Szene

So entstanden neben Graz auch in Wies oder Deutschlandsberg, Weiz oder Oberzeiring spannende Theaterorte, die immer wieder junge Talente hervorbringen. Und als einziges Bundesland haben wir mit Das Andere Theater seit einigen Jahren einen Dachverband der freien Szene: „All das trägt dazu bei, dass die Steiermark nach Wien das Bundesland mit der größten und buntesten freien Szene ist, in der immer wieder tolle junge Gruppen nachkommen“, so Faßhuber.