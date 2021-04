Tritt in den Hintern tat dem Supertalent gut

Marsch mit Sonderlob für Adeyemi

„Manchmal braucht es so etwas“, meinte Marsch mit Blick auf die Auswechslung bei Sturm, die eine Art Tritt in den Hintern bedeutete. Die Reaktion des Deutschen war die richtige, er ließ sich nie hängen. „Das sagt alles darüber aus, was für ein Typ Karim ist. Er hat eine große Zukunft vor sich“, gab es Sonderlob vom Coach.