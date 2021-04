Das passiert, wenn eine Drohne in einen Pkw knallt

Was passiert, wenn eine Drohne vom Typ DJI Mavic 2 Pro mit einer relativen Geschwindigkeit von 100 km/h in die Windschutzscheibe eines Pkw knallt? Wissenschaftler der Virginia Tech in den USA wollten es wissen und liefern in einem kurzen Video nun die Antwort: weniger als befürchtet. Die Tests waren Teil einer Zusammenarbeit mit der Versicherung State Farm, um dieser dabei zu helfen, von der US-Luftfahrtbehörde FAA die Erlaubnis zu erhalten, Drohnen über belebten Straßen fliegen zu lassen.