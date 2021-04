Ludwig warnt: „Es kann jeden und jede treffen“

Was viele empört ...

Was ebenso angedacht wird: eine Ausweitung der Maskenpflicht im Freien. Bisher gilt das Gebot am Donaukanal, am Schwedenplatz, am Maria-Theresien-Platz bzw. Museumsplatz, am Karlsplatz und am Stephansplatz. Kurz geisterte auch das Schreckgespenst einer wienweiten Maskenpflicht durch die Stadt. Der Gedanke ist aber nicht sonderlich sozialdemokratisch: Nur Besitzer von Terrassen und Balkonen könnten dann ungefilterte Luft atmen. Was viele empört: Verschärfungen, Lockdowns, eine strengere Maßnahme nach der anderen - aber Corona-Demos wird kein Ende gesetzt.