Noch nie hatte Wien so viele Intensivpatienten

Besonders dramatisch ist damit die Entwicklung in Wien: 243 Schwerkranke müssen dort aktuell auf Intensivstationen betreut werden, so viele wie noch nie in der Nachkriegszeit. Den bisherigen Höchststand an Intensivpatienten in ganz Österreich gab es mit 709 am 25. November. Seit Samstag kamen 16 Schwerkranke hinzu, österreichweit liegen nun 602 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen. Zuletzt waren es am 9. Dezember mit 610 ähnlich viele gewesen. Seit vergangenem Sonntag wurden österreichweit 48 weitere Patienten auf Intensivstationen aufgenommen, das ist ein Plus von knapp neun Prozent.