Krisengipfel in Wien: Lockdown vor Verlängerung?

Besonders in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist die Situation auf den Intensivstationen wegen der vielen Corona-Patienten weiterhin angespannt. Laut aktuellen Prognosen sei für die kommenden Wochen keine Entlastung in Sicht. Wie es in der Bundeshauptstadt weitergehen soll, darüber wird am Montag beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat zum Krisengipfel geladen. Eine Lockdown-Verlängerung steht im Raum.