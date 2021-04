Wien: Das ist die Bilanz der jüngsten Corona-Demo

15 Festnahmen und einige hundert Verwaltungsstrafanzeigen wegen Nicht-Einhaltung der Corona-Maßnahmen: Das ist die Bilanz der jüngsten Demonstration gegen die Corona-Politik der Regierung in Wien am Samstag (siehe auch Video oben). Im Verlauf des gesamten Einsatzes seien drei Polizisten verletzt und zwei Dienstwagen beschädigt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Insgesamt habe es 22 Versammlungen gegeben, wovon sieben im Vorfeld untersagt worden seien.