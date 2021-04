„Weichenstellung“ im Hollywood-Stil

Sturm wie ein „Hurrikan“

„Endlich der erste Heimsieg in der Meistergruppe“, jubelte der überragende Jakob Jantscher, „Kompliment an die Mannschaft. Schade, dass wir es nicht früher entschieden haben.“ Kapitän Stefan Hierländer, der nach Schlag auf den Kopf raus (und zur Schädel-CT) musste, nickte: „Wir haben uns das Leben schwer gemacht, aber im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Jetzt wollen wir uns vorne festbeißen.“ Zu seinem Traumtor schmunzelte er: „Gut, nachdem ich schon lange nicht getroffen habe.“ Zuletzt netzte er im Oktober 2020 in Ried ein.