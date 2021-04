Langzeitarbeitslose helfen in Teststraßen mit

Die Krise als Chance sehen. Dass sich das nicht nur gut anhört, sondern auch funktionieren kann, stellen 46 Langzeitarbeitslose in den heimischen Teststraßen unter Beweis. Wie berichtet, bekamen sie im Zuge des Projekts Jobchance die Gelegenheit, die freiwilligen Helfern bei den Stationen zu unterstützen und dabei gleichsam auch den so wichtigen ersten Schritt zurück in das Berufsleben zu machen. „Eine tolle Chance und ein richtig gutes Gefühl“, berichten Rena Schandl (59) und Josef Figl (50) beim Lokalaugenschein der „Krone“ im Veranstaltungszentrum St. Pölten.