Elon Musk präsentiert Loop-Tunnel in Las Vegas

Man darf sich den Vegas Loop in seiner aktuellen Form ungefähr so vorstellen, als würde die Stadt Frankfurt vom Messeturm zum Rebstock-Parkplatz einen Tunnel bauen, in den man mit einem Elektroauto einfahren darf, um sich den Fußmarsch vom einen zum anderen Ende der Messe (dort fand ja bis zuletzt alle zwei Jahre die IAA statt) zu ersparen. Darüber, wie sich die Autos einfädeln, welche Fläche die Wartebereiche benötigen oder was die Benutzung des Tunnels kosten soll, hüllt sich die Boring Company noch in Schweigen. Dem Vernehmen nach fehlen auch noch Freigaben der Brandschutzbehörde.