Der lange Weg zur eigenen Diözese für Innsbruck

An Konkordat beteiligt

Später initiierte er außerdem das Priesterseminar in Innsbruck. Darüber hinaus war Waitz Lokalpolitiker und Vertrauter des letzten österreichischen Kaisers Karl I. Zudem war er an den Verhandlungen über ein österreichisches Konkordat (Vertrag zwischen Kirche und Staat, Anm.) beteiligt. Trotz seines Antijudaismus sprach sich Waitz gegen den Nationalsozialismus aus.