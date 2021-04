Mutige Freunde bekamen jetzt eine Auszeichnung

„Ich danke unseren jungen Helden von Herzen. Nur durch ihr rasches und besonnenes Handeln konnte Schlimmes verhindert werden“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer. Am Donnerstag überreichte er Hannes Moser und Valentin Buchegger eine offizielle Dank- und Anerkennungsurkunde. Wie „Krone“-Leser wissen, konnten die beiden Freunde am 29. März ein Feuer im Stall in St. Konrad eindämmen, noch bevor die Kameraden eintrafen.