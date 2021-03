Junges Freundes-Duo löschte brennenden Stall

Die Eltern des elfjährigen Hannes waren zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Heimweg, als plötzlich das Telefon läutete: „Hannes hat mir erzählt, dass es im Stall brennt. Das Gefühl kann ich gar nicht beschreiben, das man in so einem Moment hat“, so Mama Monika M. Vor Ort war nur Oma Anni (70). Auch sie erzählt von den bangen Minuten: „Die Buben sind zu mir gelaufen und haben geschrien ,Oma, Oma es brennt’.“ Geistesgegenwärtig schnappten sich Hannes und Valentin einen Feuerlöscher, liefen in den verrauchten Stall.