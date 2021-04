Reinhold Stecher: Heimat - Schöpfung im Lichtspiel

Eine Ausstellung zum 100. Geburtstag

Das Jahr 2021 steht im Zeichen des 100. Geburtstags, den Bischof Reinhold Stecher am 22. Dezember 2021 feiern würde. So haben der Bezirksmuseumsverein Landeck gemeinsam mit dem Bischof Stecher-Gedächtnisverein und private Leihgeber die Ausstellung „Heimat“ zum Jubiläum des beliebten Bischofs organisiert. Hierbei werden Bilder präsentiert, welche besondere Orte und Kraftplätze, Berge und Seen, Kirchen und Kapellen thematisieren. Somit wird ein Potpourri präsentiert, welches die Wahrnehmungen des Künstlers, wie sich in seinem Empfinden Heimat und Beheimatung gestaltet, zeigt. Die Ausstellung ist vom 24. April bis 26. Oktober, täglich von 13 bis 17 Uhr, in der Galerie im Turm des Schlosses Landeck zu sehen. Es besteht die Möglichkeit, zugunsten von Brunnenbau- und Bewässerungsprojekten der Caritas in Mali Lose im Wert von jeweils 10 Euro zu kaufen, wobei am Ende der Ausstellung ein Stecher-Bild verlost wird.