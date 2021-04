Hollenbach: „Luna“ fasst wieder Vertrauen

Im Tierheim Havlíckuv Brod in Tschechien endete eine Reise, die mit dem Ausbüxen der Angsthündin am 21. November begonnen hatte. Von dort holte sie Manuela Burggraf wieder nach Hause. Veränderungen des Verhaltens der knapp 10-jährigen Hündin bemerkt Burggraf mittlerweile. Das Tier schenkt der 33-jährigen Krankenschwester schon wieder Vertrauen, welches sich durch viele Gesten äußert. Etwa stupst „Luna“ ihr Frauchen immer wieder gleich an, wenn sie aufhört, sie zu streicheln. Oder sie schmiegt sich mit dem Kopf gerne an die Krankenschwester, bei der sie sich sehr wohlfühlt. „Das Fressen schmeckt ihr, und sie hat jetzt fast wieder Normalgewicht“, berichtet das überglückliche Frauchen über die Genesung.