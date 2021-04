Erster Ausblick auf Zeit nach der Corona-Pandemie

„Es wird ein unglaublich befreiendes Gefühl sein“, so Dominik Batthyány, Psychotherapeut in Wien und Leiter des Instituts für Verhaltenssüchte an der Sigmund-Freund-Privatuniversität über das Leben ohne Corona-Regeln. Wir können wieder einem Alltag nachgehen, der viele Möglichkeiten bietet. Über ein Jahr stand quasi unser soziales Leben still. „Dann haben wir wieder die Chance, neue Kontakte zu knüpfen!“, so Batthyány.