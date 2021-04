klagenfurter ensemble probt Premiere ohne Publikum

Wo normalerweise das Publikum einen gelungenen Theaterabend mit einem Glas Wein ausklingen lässt, rattert eine Nähmaschine. Sonst sieht es aus, als wäre alles beim Alten: Die Requisiten werden an ihre Plätze gestellt, der Text kurz überflogen, noch schnell ein Schluck Wasser genommen. Rüdiger Hentzschel gibt als Regisseur die Szene an, die am Probenplan steht. Zu Ehren von Gert Jonke, der heuer 75 Jahre alt geworden wäre, rückt Hentzschel mit einer sorgfältigen Textauswahl die gesellschaftspolitische Seite des Kärntner Autors ins Scheinwerferlicht.