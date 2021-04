Garteln im Lockdown per Click & Collect

Erde, Dünger, Regentonnen & Co.

Die Pflanzen-Handelskette Bellaflora mit Hauptsitz in Leonding hat am Tag vor dem neuen Lockdown in Ostösterreich wieder explizit auf die Bestellung und Abholung per Click&Collect-Service verwiesen. Online aussuchen, vor Ort in Filialen abholen, oder auch die klassische Zustellung nach Bestellung aus dem eigenen Internetshop. Die Mitarbeiter vor Ort stellen die Einkaufsliste zusammen. Ob die große Lieblingspflanze, Outdoormöbel und Accessoires oder Zubehör wie Erde, Dünger, Regentonnen, Glashäuser und Werkzeug. Kundennähe trotz physischer Distanz werde auch nach der Pandemie trendig bleiben, meint man bei Bellaflora.