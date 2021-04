UNO warnt vor Bürgerkrieg und „Blutbad“ in Myanmar

43 Kinder getötet

Bei Militäreinsätzen gegen die Zivilbevölkerung in Myanmar wurden Menschenrechtlern zufolge in den vergangenen zwei Monaten mindestens 43 Kinder getötet. Die Zahl habe sich allein in den vergangenen zwölf Tagen verdoppelt, was die „völlige Missachtung der Streitkräfte für das Leben von Kindern“ aufzeige, teilte die Hilfsorganisation „Save the Children“ am Donnerstag mit. Das jüngste Opfer sei erst sieben Jahre alt gewesen. „Save the Children“ sprach von einem „Alptraumszenario“. Myanmar sei kein sicherer Ort mehr für Kinder.