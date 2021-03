Thailand stellt sich auf Flüchtlingswelle ein

Thailand stellt sich wegen der anhaltenden Proteste in Myanmar und nach einer Eskalation der Gewalt am Wochenende auf eine mögliche Flüchtlingswelle aus seinem Nachbarland ein. „Wir wollen keinen Exodus auf unser Territorium, aber wir werden auch die Menschenrechte respektieren“, sagte Ministerpräsident Prayuth Chan-ocha am Montag in Bangkok. Mit wie vielen Flüchtlingen die thailändische Regierung rechnet, ließ er dabei offen. Thailand habe jedenfalls „ein Gebiet vorbereitet“.