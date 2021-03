USA sind „entsetzt“ über „Terrorregime“ in Myanmar

Nach dem blutigsten Protesttag seit dem Putsch Anfang Februar hagelt es internationale Kritik am Militärregime in Myanmar. US-Außenminister Antony Blinken zeigte sich am Samstag „entsetzt“ von der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste. Der UN-Sonderberichterstatter für Myanmar, Tom Andrews bezeichnete das Vorgehen als „Massenmord“. Auch die Militärchefs mehrerer Staaten verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung die Gewalt gegen friedliche Demonstranten.