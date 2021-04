Einsatz mit Blaulicht: „Wir wollen ja nur helfen!“

Eine Kollision mit Todesfolge in Wolfsberg, ein umgestürzter Rettungswagen bei Klagenfurt, ein Zusammenprall mit Blaulicht im Rosental – immer wieder sind Einsatzkräfte selbst in Unfälle verwickelt. Samuel Wallner ist einer von mehr als 1500 Rettungssanitätern in Kärnten und erzählt, wie es auf den Straßen zugeht.