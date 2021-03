Corona: Test-Aufruf für zwei Osttiroler Gemeinden

Hohe Werte im Verhältnis zur Einwohnerzahl

„Mit Stand Mittwochvormittag waren in Anras 15 und in Assling 18 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ergibt das einen erhöhten Anteil an Infektionen und hohe Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen“, betont Bezirkshauptfrau Olga Reisner.