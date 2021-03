Land setzt Beauftragten für Naturschutz ein

Vertreter des Landes in Naturschutzfragen

Während der Tätigkeit als Bezirksnaturschutzbeauftragter in Liezen und später im steirischen Zentralraum sowie als Amtssachverständiger habe sich der Biologe Christian Mairhuber breite Anerkennung erarbeitet, hieß es. Als erste Ansprechperson an Ort und Stelle sei er bestens mit den unterschiedlichen Spannungsfeldern des Naturschutzes vertraut.