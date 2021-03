Grazer Feuerwehr rettet Katze aus 30 Metern Höhe

Die Katze einer Besitzerin in Ludersdorf hatte sich anscheinend selbst überschätzt und saß seit 2 Tagen in 30 Metern Höhe auf einem Baum fest. Als die Freiwillige Feuerwehr Ludersdorf am Montagnachmittag am Einsatzort eintraf, hörten die Florianis bereits ein Miauen aus den Baumwipfeln.