Duft-Wolke führt Polizisten zu Cannabis-Züchter

Da hat es wohl jemand ordentlich übertrieben: In Innsbruck konnten am frühen Montagnachmittag Polizisten einen mutmaßlichen Hanf-Züchter entlarven. Auf die Spur des 46-Jährigen kamen die Beamten, weil sie bei Kontrollen in der Nähe auffälligen Geruch wahrnahmen.