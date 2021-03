Minister entschuldigt sich nach Mitarbeiter-Party

Feiernde Ministeriumsmitarbeiter haben den japanischen Gesundheitsminister Norihisa Tamura unter Druck gebracht. 23 Angestellte hielten sich bei einer Abschiedsparty in einem Lokal nicht an die geltenden Corona-Regeln, was nun Untersuchungen zur Folge hat und den Minister zu einer öffentlichen Entschuldigung zwang.