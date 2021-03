Kommen ungarische Kicker ungetestet über Grenze?

Betriebe sorgen sich um ihre Mitarbeiter

Diese groben Unzulänglichkeiten sollen von der untersten bis in die oberste Liga gelten. „Viele Spieler fahren dann am Montag zur Arbeit nach Österreich. Weil ein Test in Ungarn 35 Euro kostet, verzichten etliche darauf und kopieren sich stattdessen Belege mit dem negativen Testergebnis eines anderen“, lauten die schweren Vorwürfe. Das sprach sich bis zu heimischen Firmenchefs durch, die nun um die Gesundheit ihrer Belegschaft höchst besorgt sind.