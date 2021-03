„Polit-Party“ könnte nun ein Nachspiel haben

Mit vollem Weinglas in der Hand, jedenfalls aber ohne Corona-Regeln im Kopf ließen es einige Mandatare mehrerer Parteien nach der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ybbs im Bezirk Melk krachen. Denn wie die NÖN berichtet, wurde nach der Sitzung mit der Pächterin des Lokals in der neuen Stadthalle angestoßen und dafür sogar ein eigenes Buffet samt Weinverkostung arrangiert. Bis Mitternacht soll in der Halle ausgelassen gefeiert und dabei weder die Maskenpflicht noch die gültigen Ausgangsbeschränkungen beachtet worden sein. Beim „Arbeitsgespräch“ dabei gewesen sein sollen nicht nur einige Mandatare der VP, sondern auch die erst kürzlich zur Bürgermeisterin gekürte SP-Politikerin Ulrike Schachner. Gestern machten prompt erste Rücktrittsgerüchte die Runde. Die Stadtchefin selbst war für die „Krone“ nicht erreichbar.