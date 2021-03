Lenker mit 2,3 Promille vom Moped gestürzt

Unbelehrbar dürfte ein Mann sein, der in der Nacht auf Sonntag in Sieggraben angehalten wurde. Ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von 1,7 Promille. Wie sich rasch herausstellte, war er ohne Führerschein unterwegs. Dieser wurde ihm, ebenfalls wegen Trunkenheit am Steuer, schon vor Monaten abgenommen.